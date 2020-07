L'apertura de La Repubblica: "Virus, mai più lockdown"

"Virus, mai più lockdown". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica in edicola questa mattina. Le linee guida in caso di seconda ondata: economia a rischio, i Paesi dovranno evitare chiusure totali. Vaccinazioni anti-influenzali di massa. E in Italia scatta l'allarme per i contagi dai Balcani. Recovery fund, Conte da Merkel, ma la fumata è grigia: "Serve più coraggio".