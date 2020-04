L'apertura de La Repubblica: "Virus, quanto manca all'alba"

"Virus, quanto manca all'alba". Questo il titolo di apertura de La Repubblica in edicola questa mattina. Il ministro Patuanelli afferma: "Si può pensare di riaprire per singoli territori". Nel nuovo decreto, altri aiuti al lavoro. Europa, bond per mille miliardi. Bilancio di 60 giorni: due regioni ancora in crisi, ma in 16 il contagio frena. L'Istituto Superiore di Sanità rassicura: "Stiamo meglio".