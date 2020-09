L'apertura de La Repubblica: "Virus, test rapidi a scuola"

"Virus, test rapidi a scuola". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica nell'edizione odierna. Pronta l'ordinanza del ministro della Salute per avviare i controlli e le quarantene negli istituti. Farmaci bocciati e promossi. Così, dopo otto mesi, sono cambiati i protocolli di cura per i malati di Covid. Azzolina va avanti sul concorso per i precari nonostante i dubbi da parte del Pd.