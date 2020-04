L'apertura de La Stampa: "Conte riapre tutta l'Italia il quattro maggio"

vedi letture

"Conte riapre tutta l'Italia il quattro maggio". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Stampa in edicola questa mattina. Nessuna differenza tra Regioni: distanze sociali, mascherine e niente scuola. I governatori decideranno eventuali restrizioni. Nel nuovo decreto subito 50 miliardi. Il premier, nel mirino dei senatori Pd, non esclude il sì al fondo salva Stati: M5S spaccato. Ieri intanto in Italia 534 decessi, ma è record di guariti. Per la prima volta ci sono più ventilatori che pazienti in terapia intensiva.