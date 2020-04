L'apertura de La Stampa: "Conte, solo una mini-riapertura per l'Italia"

"Conte, solo una mini-riapertura per l'Italia". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Stampa in edicola stamani in rifierimento alle parole di ieri del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Fino al 3 maggio via libera a librerie, cartolerie, lavanderie, alberghi e negozi per neonati. Il mondo produttivo: senza senso. Viminale in allarme per l'usura da parte delle cosche e la protesta anti-Stato sul web. Colao guida il team per la ricostruzione".