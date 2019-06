Spazio al calcio nel taglio alto de La Stampa che parla del Torino e della qualificazione all'Europa League in conseguenza all'esclusione del Milan: "Cairo: andiamo in Europa, avere i conti in ordine paga", e viene citata l'intervista del presidente granata. Spazio anche all'Italia Femminile: "Finisce il sogno delle Azzurre: "Ma questo è stato soltanto l'inizio". E all'interno nello spazio dedicate alle azzurre c'è scritto a chiari lettere: "A testa alta" dove viene sottolineata la superiorità dell'Olanda ma anche il grande percorso dell'Italia.