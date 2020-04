L'apertura de La Stampa: "Fitch boccia l'Italia, torna il rischio spread"

"Fitch boccia l'Italia, torna il rischio spread". Questo il titolo di apertura de La Stampa in edicola questa mattina. "La coesione politica non reggerà". Gualtieri: "Abbiamo fondamentali solidi, non tengono conto degli interventi nostri e dell'Europa". La decisione a sorpresa dell'agenzia di rating: il debito declassato a un gradino dal livello spazzatura: "PIL giù dell'8%". Troppi contagiati: Germania, Francia e Spagna pensano di ripristinare la Fase 1. Il premier: "Noi non abbiamo ondeggiato come altri".