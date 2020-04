L'apertura de La Stampa: "Il governo carica il bazooka: fondi antivirus garantiti al 100%"

vedi letture

"Il governo carica il bazooka: fondi antivirus garantiti al 100%". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Stampa in edicola stamani sull'emergenza Coronavirus: "Duecento miliardi di euro per le imprese e 200 all'export. Per le grandi aziende entra in gioco Sace. Raggiunto l'accordo nel governo: oggi il "bazooka" da 400 miliardi per imprese ed export. Credito fino a 25 mila euro senza burocrazia".