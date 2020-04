L'apertura de La Stampa: "Il piano Conte per ripartire in due tappe"

"Il piano Conte per ripartire in due tappe". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Stampa in edicola questa mattina. Il governo pensa alla riapertura graduale per le aziende dopo Pasqua e per tutti da maggio, ma è scontro con le opposizioni. Coronabond e salva-stati, difficile negoziato all'Eurogruppo. Il Censis: "Un milione di imprese rischiano di non riaprire più". In Italia ancora 604 decessi, ma il Covid-19 finalmente frena: calano i ricoveri in terapia intensiva e i contagi. È cominciata la fase di discesa.