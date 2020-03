L'apertura de La Stampa: "Il virus frena, ma non si riapre fino a maggio"

"Il virus frena, ma non si riapre fino a maggio". Questo il titolo di apertura questa mattina de La Stampa. Superati i 100.000 contagi, ma i nuovi malati diminuiscono anche in Lombardia. Quota record di 1.590 guariti, mentre le vittime salgono oltre 11.000. Nonostante il miglioramento - si legge - il governo stringe per tenere la gente a casa. Ufficialmente, la quarantena si chiude a Pasqua. Parla Guerini, ministro della difesa: "Siamo pronti a fare di più per garantire la sicurezza". Conte all'Europa: "Un nuovo piano per la Sanità".