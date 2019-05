"Inter e Milan col fiatone". Questo il titolo, in prima pagina in taglio alto, de La Stampa a proposito delle due squadre di Milano. Sia i rossoneri che i neroazzurri, infatti, rischiano di non qualificarsi per la prossima Champions League. L'Inter dovrà battere per forza l'Empoli per essere certa di un eventuale qualificazione. Mentre il Milan deve vincere a Ferrara contro la SPAL sperando che una tra Inter e Atalanta non vinca.