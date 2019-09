L'apertura de La Stampa: "Juve-Napoli, fantastico 4-3. Decide Koulibaly"

Sulla prima pagina de La Stampa c'è spazio per la vittoria della Napoli che ha battuto 4-3 la Juventus allo Stadium: "Juve-Napoli, fantastico 4-3. Decide un incredibile autogol di Koulibaly". Poi all'interno del giornale, La Stampa titola anche e scrive: "Pazza Juve. Prodezze ed errori: avanti di tre gol, si fa rimontare dal Napoli. Ma vince in extremis su autogol. In fondo a una partita incredibile, densa di emozioni e di follie, la Juventus strappa una vittoria in cui ormai nessuno più credeva. L’aveva considerata sicura, portandosi addirittura sul 3-0, poi aveva concesso al Napoli una grande rimonta e quando il pari sembrava ormai scritto ha scartato un regalone di Koulibaly".