L'apertura de La Stampa: "L'Europa si sveglia, in arrivo 500 miliardi"

"L'Europa si sveglia, in arrivo 500 miliardi". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Stampa nella sua edizione odierna. L'Eurogruppo è chiaro: "Mes senza condizionalità solo per la Sanità". Per le imprese 200 miliardi, 100 per i disoccupati. No agli Eurobond. Conte nel frattempo annuncia: "Chiusi fino al 4 maggio. Anticipare potrebbe compromettere i risultati ottenuti fino ad ora". Gli industriali: "Un suicidio". Intanto alimentano ancora i malati, ma calano i ricoveri in terapia intensiva. Ieri 610 decessi, il governo prolunga dunque le misure restrittive.