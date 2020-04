L'apertura de La Stampa: "L'Italia riapre, ma la battaglia non è vinta"

"L'Italia riapre, ma la battaglia non è vinta". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Stampa in riferimento alle parole del premier: "Conte presenta la Fase 2: sì a visite ai parenti, poi dal primo giugno ok a bar e ristoranti. Autocertificazione, un nuovo modulo. La Cei: violata la libertà di culto. Palazzo Chigi: presto un protocollo per le messe. Prime critiche, Renzi: una ripartenza finta".