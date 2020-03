L'apertura de La Stampa: "La Ue litiga. Le imprese: 'Ora fondi italiani'"

"La Ue litiga. Le imprese: 'Ora fondi italiani'". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Stampa in edicola questa mattina. Il Consiglio europeo rinvia la decisione su eurobond e patto di stabilità. L'Europa a trazione tedesca ostacola la linea Conte-Macron. Il premier: "All'Unione restano 10 giorni per battere un colpo". L'allarme del sistema produttivo guidato dalle banche: "Senza finanziamenti massicci salta tutto". Nel frattempo cresce il partito di Draghi. Gli USA primo paese al mondo per numero di contagiati.