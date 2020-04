L'apertura de La Stampa: "Made in Italy, Conte verso la riapertura"

"Made in Italy, Conte verso la riapertura". Questo il titolo d'apertura in prima pagina de La Stampa in edicola questa mattina. Auto, moda, design e metallurgia in attività fra una settimana. Bonus vacanze per il turismo domestico, regole per le spiagge. Fase 2 in ordine sparso. Il Veneto autorizza jogging e pic nic, la Francia chiude fino all'11 maggio, la Spagna apre le fabbriche. Intanto rallentano i contagi, ma non i morti. Meno ricoveri nelle terapie intensive. A fine aprile i primi test del vaccino sull'uomo.