© foto di Rosa Doro

Sulla prima pagina de La Stampa c'è spazio per la notizia della giornata di ieri: la designazione di un arbitro donna per la Supercoppa Europea tra Chelsea e Liverpool: "Parità di genere nel calcio, è donna l'arbitro della Supercoppa. La francese Stephanie Frappart arbitrerà Liverpool-Chelsea ed è la prima volta di una donna in una Coppa europea".