L'apertura de La Stampa, parla Conte: "Convivenza col virus nella fase 2"

"Convivenza col virus nella fase 2". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, in apertura in prima pagina de La Stampa in edicola questa mattina. Ripartenza a macchia di leopardo dopo Pasqua per le attività a minor rischio. Gualtieri: "500 miliardi di garanzie alle imprese". Parla al quotidiano il vicesegretario del Pd, Orlando: "La Sanità deve tornare nelle mani dello Stato, sarà la prima riforma dopo la crisi". Confermati i trend in discesa, ma le vittime superano le 13.000. La NATO lancia l'operazione anti-pandemia e l'Europa vara il "piano per Milano".