L'apertura de La Stampa, parla Conte: "Giorni pesanti, ma ci rialzeremo"

"Giorni pesanti ma ci rialzeremo". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio riportate nell'apertura in prima pagina de La Stampa quest'oggi. In flessione i nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore quasi 150 morti in meno rispetto a sabato. Anche la Merkel finisce in quarantena. Intervista al premier: "In gioco la tenuta socioeconomica del Paese, è una battaglia e va combattuta restando uniti, ce la faremo". Scatta il decreto: chiuse le fabbriche non strategiche, vietati gli spostamenti. Critiche a Palazzo Chigi per la diretta Facebook.