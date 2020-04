L'apertura de La Stampa, parla Conte: "Mi attaccano, ma rifarei tutto"

"Mi attaccano, ma rifarei tutto". Queste le parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel titolo di apertura de La Stampa in edicola questa mattina. Il premier non ha dubbi: "Non posso inseguire l'opinione pubblica. Alla Cei dico che dobbiamo tutelare parroci e fedeli. Al lavoro 4,5 milioni di persone. Il problema è la curva esponenziale: se il paziente 1 ha fermato il Paese immaginate che cosa possono fare 100mila contagiati". Intanto vescovi, governatori, padroni di seconde case, ristoratori, baristi e anche un pezzo del PD continua a far piovere critiche su di lui.