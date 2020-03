L'apertura de La Stampa, parla Conte: "Non bloccherò l'Italia per mesi"

"Non bloccherò l'Italia per mesi". Queste le parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riportate in apertura in prima pagina stamane da La Stampa. Terza frenata dei contagi, volano le borse: stallo all'Eurogruppo sui coronabond. Il COPASIR avverte: "Timori di scalata per l'Eni". Parla anche Matteo Salvini: "Subito tanti soldi per evitare la rivolta sociale". Il Cdm: "Multe fino a 3.000 euro a chi viola le sanzioni".