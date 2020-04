L'apertura de La Stampa, parla Conte: "Subito il prestito ponte Ue"

"Subito il prestito ponte Ue". Queste le parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in apertura de La Stampa questa mattina. Resta irrisolto il nodo europeo: Bruxelles accelera sui fondi del Recovery Fund. L'Italia li vuole, ma senza l'obbligo della restituzione. No di Germania, Austria e Olanda. Se i finanziamenti non arrivano entro maggio torna l'incubo MES. Intanto, per la prima volta in Italia, più guariti che positivi, giù l'indice di contagiosità.