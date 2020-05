L'apertura de La Stampa, parla Lamorgese: "Ecco le regole per riaprire"

"Ecco le regole per riaprire". Queste le parole di Luciana Lamorgese, Ministro dell'Interno, in apertura in prima pagina su La Stampa stamane. L'avvertimento: "Mi appello alla responsabilità dei cittadini per evitare assembramenti e rispettare il distanziamento". Da oggi cominciano a riaprire le fabbriche e le università. Si possono incontrare i congiunti, fare sport e andare al parco.