L'apertura de La Stampa, parla Prodi: "Berlino ha perso fiducia nell'Europa"

vedi letture

"Berlino ha perso fiducia nell'Europa". Queste le parole di Romano Prodi in apertura in prima pagina de La Stampa questa mattina. L'Alta Corte tedesca mette in dubbio gli acquisti della Bce. Moscovici: "Se lasciamo sola l'Italia, poniamo a rischio l'Unione". Mercati in flessione, spread in crescita. Gualtieri: "Nessuna conseguenza pratica". Bruxelles: l'istituto di emissione è indipendente.