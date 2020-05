L'apertura de La Stampa, parla Renzi: "Un contratto per salvare il governo"

vedi letture

"Un contratto per salvare il governo". Queste le parole di Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio e leader di Italia Viva, in apertura in prima pagina de La Stampa. L'ex premier: "Conte va avanti se fa le cose giuste". Regioni, ancora all'attacco sulla riapertura. Tregua dopo il vertice a Palazzo Chigi sollecitato da Mattarella. Zingaretti: "Non esiste altra maggioranza".