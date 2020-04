L'apertura de La Stampa: "Riaperture, Nord tratta con il governo: 'Niente fughe in avanti'"

"Riaperture, ora il Nord tratta con il governo: 'Niente fughe in avanti'". Questo il titolo di apertura de La Stampa in edicola questa mattina. Commissione Colao, sì a 49 attività. Consiglio Ue, premier pronto al veto. Confindustria, Bonomi designato presidente: "La politica non sa guidare". Intanto il Veneto come la Lombardia, via il 4 maggio. Parla Fontana: "Le nostre idee a Conte".