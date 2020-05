L'apertura de La Stampa: "Sanatoria per colf e migranti"

"Sanatoria per colf e migranti". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Stampa in edicola stamani: "Intervista al presidente dell'Inps Tridico: modello tedesco. No del M5S, i renziani minacciano la crisi: "Sono favorevole a una sanatoria per colf e migranti".