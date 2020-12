L'apertura de La Stampa sulla Juventus: "Partita doppia"

L'edizione odierna de La Stampa titola così riferendosi alla Juventus: "Partita doppi". Giornata cruciale per la classifica bianconera. Dal Foro Italico allo Stadium, 6 punti in ballo per la Vecchia Signora. Prima della Fiorentina, il Napoli che si oppone allo 0-3. Il tecnico Andrea Pirlo sa cosa serve e dice: "C'è bisogno della ferocia mostrata a Parma per chiudere bene".