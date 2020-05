L'apertura de La Stampa: "Supermanovra, 26 miliardi ai lavoratori"

vedi letture

"Supermanovra, 26 miliardi ai lavoratori". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Stampa in edicola questa mattina. Sedici miliardi per le imprese. Conte: "Interventi per l'emergenza, poi la riforma fiscale". Gualtieri: "Evitato il disastro sociale". Varato il decreto: cancellata la rata IRAP di giugno, sì ai ristori a fondo perduto per le aziende. Lo smartworking - si legge - diventa un diritto.