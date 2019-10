L'apertura de La Stampa: "Un'Italia da record si prende l'Europeo"

Sulla prima pagina di oggi de La Stampa c'è spazio anche per l'Italia e per la sua qualificazione agli Europei 2020: "Un'Italia da record si prende l'Europeo con tre turni d'anticipo", titola il quotidiano piemontese che in basso aggiunge: "L'Italia ha battuto 2-0 la Grecia con i gol di Jorginho e Bernardeschi".