L'apertura de La Stampa: "Virus, l'Ue blinda i confini di Schengen"

"Virus, l'Ue blinda i confini di Schengen". Questo il titolo di apertura de La Stampa questa mattina. Per almento trenta giorni. Via libera al decreto da 25 miliardi. Le Borse affondano, nonostante Fed e Bce. L'Eurogruppo: "Faremo di tutto". Macron non ha dubbi: "Siamo in guerra". Calano i contagi in Italia e Milano accelera sull'ospedale per i malati in rianimazione. Undicimila tamponi al giorno in Veneto. Oggi l'Uefa decide lo slittamento all'anno prossimo degli Europei di calcio.