L'apertura de La Stampa: "Virus, record di morti: peggio della Cina"

"Virus, record di morti: peggio della Cina". Questo il titolo di apertura de La Stampa in edicola questa mattina. Allarme in Piemonte, crescono casi e paura: "Aumentare i tamponi". Il Lazio raddoppia i posti letto e le nuove assunzioni. In un giorno 475 decessi, il picco nel mondo: ma è stabile il trend dei contagi. Verso una nuova stretta per il fine settimana. Borse: tonfo a Wall Street (-6,3%), Milano limita le perdite. Merkel ai tedeschi: "Peggior crisi dalla Seconda Guerra Mondiale".