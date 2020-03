L'apertura de QS: "Aggrappiamoci allo sport"

"Aggrappiamoci allo sport", titola così il QS in edicola questa mattina. Con l'Italia in grave difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus, il calcio prova a ripartire. Stasera il derby d'Italia fra Inter e Juventus a porte chiuse. Alle 15.00 in campo il Milan: ok alle partite anche all'interno delle zone rosse. Intanto da Gravina arriva l'annuncio choc: "Non escluderei uno stop del campionato qualora venisse trovato un giocatore positivo".