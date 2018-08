L'apertura de Il Messaggero: "Cristiano Ronaldo, primo gol con la Juve"

© foto di Michele Pavese

"Cristiano Ronaldo, primo gol con la Juve. L'invasione dei tifosi in delirio". Così apre il quotidiano Il Messaggero nella sua edizione odierna. L'esordio dell'asso portoghese in maglia bianconera era attesissimo e l'ex Real non ha deluso le aspettative, sbloccando la tradizionale amichevole in famiglia di Villar Perosa davanti al pubblico in visibilio.