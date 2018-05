L'apertura de Il Secolo XIX: "Buffon lascia l'Italia. Il PSG in pressing"

© foto di Ospiti

Anche Il Secolo XIX dedica uno spazio in prima pagina all'addio di Gigi Buffon alla Juventus e alla Nazionale italiana. Nel taglio alto si legge: "Buffon non lascia il calcio ma l'Italia. E il PSG va in pressing". Il portiere deve decidere tra un futuro in una big europea o cominciare la carriera da dirigente.