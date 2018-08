L'apertura de Il Secolo XIX: "Samp di misura, basta con un gol di Jankto"

Prima vittoria ufficiale per la nuova Sampdoria di Marco Giampaolo, che batte la Viterbese per 1-0 in Coppa Italia grazie alla rete del neo-acquisto Jakub Jankto. Il Secolo XIX dedica il taglio alto in prima pagina al successo dei blucerchiati: "Samp di misura, un gol di Jankto basta per battere la Viterbese".