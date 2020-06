L'apertura de L'Equipe - Scontro reale: riprende la Liga

vedi letture

L'edizione odierna de L'Equipe, principale quotidiano sportivo francese, dedica la prima pagina al campionato spagnolo. In Francia la Ligue 1 è stata dichiarata conclusa già due mesi fa, così l'attenzione si sposta sugli altri campionato europei: ieri l'Italia, oggi la Spagna. "Scontro reale", titola il quotidiano in prima pagina, con Lionel Messi e Karim Benzema a fare da sfondo. Stasera torna in campo il Barcellona, alle 22 contro il Maiorca, mentre domani sarà il turno del Real Madrid, che ospiterà l'Eibar. Riprende dunque la lotta per il titolo spagnolo, con il Barcellona che comanda con due lunghezze di margine sui blancos.