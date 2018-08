L'apertura de L'Unione Sarda: "Pavoletti trascina il Cagliari"

L'apertura de L'Unione Sarda è dedicata al passaggio del turno del nuovo Cagliari di Rolando Maran in Coppa Italia. Gli isolani si impongono per 2-1 sul Palermo, grazie alla doppietta del bomber Leonardo Pavoletti. "Pavoletti trascina il Cagliari. Palermo battuto per 2-1 alla Sardegna Arena".