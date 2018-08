L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve-Inter, ring Scudetto"

© foto di Di Benedetto

"Juve-Inter, ring Scudetto". Questo il titolo di apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Venerdì chiude il calciomercato, sabato via alla Serie A. Da Cabrini a Torricelli, tanti ex juventini indicano i nerazzurri come i primi avversari da battere. Intanto Spalletti prolunga il contratto fino al 2021.