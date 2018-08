L'apertura de La Stampa: "Ronaldo saluta con un gol i nuovi tifosi"

© foto di Michele Pavese

Il quotidiano La Stampa dedica il taglio alto in prima pagina all'esordio in maglia bianconera di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha giocato il tradizionale test in famiglia di Villar Perosa, sbloccando il punteggio dopo pochi minuti. "Ronaldo saluta con un gol i tifosi arrivati da tutta Europa", si legge.