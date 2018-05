L'apertura del Corriere dello Sport: "E' Juve, non Ikea!"

"E' Juve, non Ikea!". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che si concentra sui rumors di mercato attorno al club bianconero. Real e Barcellona provano a smontare il centrocampo di Allegri: 70 milioni per Pjanic. A Torino - si legge in prima pagina - non si scompongono, chiedendo Modric.