L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve, tieni Max e Dybala"

© foto di Di Benedetto

"Juve, tieni Max e Dybala". Questo il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport di questa mattina dopo il sondaggio svolto nelle scorse ore. La maggioranza dei tifosi bianconeri (56%) vuole Allegri in panchina. Conte l'erede preferito davanti a Zidane e Klopp. Plebiscito per l'argentino: il 77% chiede che resti.