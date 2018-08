L'apertura del Corriere dello Sport: "La Juve tira"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "La Juve tira". Subito regina delle conclusioni a rete e con Cristiano Ronaldo induce chi ospita a raddoppiare i prezzi dei biglietti. Effetto CR7: il campionato a traino della Signora che oggi segna un'altra svolta storica col debutto ad Alessandria della seconda squadra che giocherà in Serie C.