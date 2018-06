L'apertura del Corriere dello Sport: "Marcio su Roma"

"Marcio su Roma". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Terremoto sulla città: arresti per corruzione, rischio stop al nuovo stadio. In carcere il costruttore Parnasi e i suoi collaboratori, domiciliari per figure di primo piano della capitale. L'AS Roma non è implicata, ma Pallotta è fuori di testa: "Se salta lo stadio venite a cercarmi a Boston".