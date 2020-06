L'apertura del Corriere dello Sport: "No, Alex no!"

vedi letture

Titolo dedicato ad Alex Zanardi in apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "No, Alex no!". Terribile incidente per il campione paralimpico che resta gravissimo all'ospedale di Siena. Il 53enne campione ha perso il controllo della sua handbike durante una gara in Val d'Orcia, finendo contro un camion: operato alla testa, ora lotta per la vita.

Campionato, è il nuovo inizio - Taglio basso dedicato alla ripresa del campionato, con la Serie A che riprende dopo ben 103 giorni di stop. Alle 19.30 sarà Torino-Parma ad aprire le danze seguita alle 21.45 da Hellas Verona-Cagliari, prima gara di Walter Zenga alla guida dei sardi. Domani poi Atalanta-Sassuolo ed Inter-Sampdoria. Torna dunque il campionato, con i quattro recuperi che porterà le squadre ad avere tutte lo stesso numero di match disputati, per poi ripartire con il ventisettesimo turno.