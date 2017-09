© foto di Di Benedetto

"Ricominciamo". Questo il titolo di apertura del Corriere dello Sport in edicola questa mattina riferito all'Italia che stasera sfiderà Israele. Serve subito il rilancio nella corsa ai Mondiali. Ventura conferma il modulo e i quattro d'attacco, in difesa Conti e Astori. Tavecchio intanto ha affermato: "Un'apocalisse l'eliminazione. Nazionale top team: la sua assenza in Russia trascinerebbe in rosso il bilancio FIFA.