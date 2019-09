L'apertura del Corriere di Bergamo: "C'è Atalanta-Torino e... la Champions"

© foto di Rosa Doro

Sulla prima pagina del Corriere di Bergamo c'è spazio per il calcio e per l'Atalanta che questa sera si appresta ad ospitare il Torino. Ma in casa nerazzurra si continua a pensare ai sorteggi dei gironi di Champions League: "Stasera l'Atalanta ospita il Torino a Parma per la seconda giornata di campionato ma a Zingonia tiene banco la coda dei sorteggi di Champions League. Gasperini per la prima volta dice la sua: "Abbiamo pescato i mostri del City e del mio amico Guardiola ma il girone poteva essere peggiore"".