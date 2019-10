L'apertura del Daily Mail sull'Inghilterra: "Miglioriamo o siamo fuori"

Dopo il ko in Repubblica Ceca, l'Inghilterra dovrà tornare alla vittoria per cercare la qualificazione agli Europei 2020 e sul Daily Mail c'è spazio per le parole di Gareth Suthgate che ha avvisato i suoi a chiare lettere: "'Miglioriamo o siamo fuori'. Southgate lancio l'allarme sul flop Europei", titola il tabloid.