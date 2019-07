L'apertura del Daily Star: "La terra fantastica e le frecciate di Klopp"

La prima pagina del Daily Star Sport dà ampio spazio alle ultime dichiarazioni di Jurgen Klopp, che ha parlato dell'immobilità sul mercato del suo Liverpool: "Questa è una terra fantastica", è il titolo scelto dal tabloid che poi parla di un Klopp che si chiede come gli altri club possano spendere così tanto e fa i nomi di quattro club che per lui sarebbero intoccabili. Nel taglio alto c'è spazio per Pogba cercato dal Real Madrid.