L'apertura del Corriere dello Sport (ed. Campania) sul Napoli: "Attesa Real"

"Attesa Real". Questo il titolo di apertura in prima pagina del Corriere dello Sport (ed. Campania) sul Napoli. Reguilon a sinistra: Giuntoli cerca il sì del presidente Perez. Il club di De Laurentiis stringe per assicurarsi il terzino spagnolo in prestito con obbligo di riscatto: questa la formula per arrivare - si legge - all'intesa. Mykolenko della Dinamo Kiev è la prima alternativa.